Desde 2017 Ayanna Williams ostentaba el récord mundial Guinness por las uñas más largas del planeta, con 7,3 metros de longitud acumulada entre ambas manos. Pero la estadounidense se aburrió de las limitaciones que conllevaba y decidió cortárselas tras "28 o 29 años (…) Tengo emociones encontradas sobre la partida de mis bebés", señaló. El procedimiento debió ser realizado en una clínica con una sierra radial quirúrgica y las uñas serán conservadas en un museo de Ripley's Believe It or Not! en Florida.

LEER ARTICULO COMPLETO