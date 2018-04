La verdad detrás del video de la joven que le echaban "burundanga"

Hace unos días, un video mostraba cómo una joven estaba en una fiesta, cuando pasaba un hombre y le echaba una sustancia extraña en el vaso. Se trata de "burundanga", un químico que anula la voluntad de quien lo ingiere.

Las primeras informaciones decían que se trataba de un carrete en Francia y que el sujeto había sido detenido por la policía. Sin embargo, nada de eso es cierto. De hecho, el video pasó en Brasil, en Minas Gerais, según contó la misma protagonista.

En las imágenes se ve cómo un joven aprovecha que una chica está distraída mientras se está grabando una videoselfie para echarle algo en el vaso, lo que sería la droga "burundanga".

La joven se llama Kristal Santos y en su cuenta de Instagram explicó el hecho, afirmando que lo que más le gusta en las fiestas es beber alcohol, pero nada más.

"No bebí nada del vaso porque la fiesta se estaba terminando y ya estaba vacío. No me pasó nada. Me alegro de que el video tenga una repercusión positiva, como una alerta para que todos se preocupen de sus vasos, inclusive yo", detalló.

La burundanga es una de las drogas más utilizadas más utilizadas por violadores y ladrones, ya que inhibe la voluntad de la víctima.

El testimonio: