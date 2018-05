¿Laurel o Yanny? El nuevo desafío viral que enloquece a internet

Al igual que en el caso del vestido viral que dividió a internet hace unos años, un nuevo desafío en redes sociales tiene a todos debatiendo por lo que se escucha en un audio ¿Es Laurel o Yanny?

Celebridades como Ellen DeGeneres, Chrissy Teigen y miles de personas han dado su opinión y parece no haber consenso, pues realmente algunos oyen una opción y mientras otros usuarios una diferente.

Algunos incluso creen que se pueden escuchar las dos alternativas.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) 15 de mayo de 2018

Pero todo tiene una explicación.

Según contaron a The Guardian diversos académicos, existen varios factores que pueden llevar a la mente humana a escuchar cualquiera de las dos alternativas, ya sea por la frecuencia del audio, su ambigüedad, o el aparato en que se escuche.

Usuarios de Twitter probaron cambiando la frecuencia del audio y comprobaron que esto afecta a la interpretación que hace nuestro cerebro, pues se puede escuchar "Laurel" y "Yanny" con la misma pista de sonido.

you can hear both when you adjust the bass levels: pic.twitter.com/22boppUJS1 — Earth Vessel Quotes (@earthvessquotes) 15 de mayo de 2018

El académico de la universidad de Arizona Brad Story aseguró que la grabación original dice "Laurel", pero que como el audio no es tan claro se pueden escuchar ambas palabras.

Es más el profesor analizó ambos nombres y llegó a la conclusión que se trata de palabras con frecuencias muy similares por lo que podrían confundir a quienes las escuchen.

Usuarios de internet también han lanzado varias teorías para explicar este desafío viral, ¿qué crees tú?