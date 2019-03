"Me rompió el corazón": Hizo una fiesta para el cumpleaños de su hija pero nadie llegó

"No iba a hacer esto público, pero la rabia y la angustia que tengo es muy grande". De esa forma la mamá de una niña de seis años relató cómo organizó una fiesta de cumpleaños para la pequeña pero nadie llegó.

Selena Ferreyra conmovió contando lo que pasó con Francesca quien entró hace poco al colegio en la ciudad de Chivilcoy, Argentina.

"Como muchos saben mi niña cumplió 6 años y junto a su papá hicimos muchísimo esfuerzo para poder festejárselo en un salón, invitamos a bastante gente", contó.

Según la mujer algunos se excusaron antes "por temas de trabajo, otro no pudo porque estaba enfermo, pero lo que dolió fue que ningún, absolutamente NINGÚN, compañerito de la escuela fue a su cumple, no se imaginan la angustia que tengo, ver que no llegaba ninguno de sus amiguitos me rompió el corazón".

La madre denunció que la menor sufrió bullying y que después del episodio no volvió a ir al colegio, por lo que quiere cambiarla a uno donde no la discriminen, según TN.