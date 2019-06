Niño con autismo tuvo una crisis y la reacción de una trabajadora se hizo viral

Una historia de solidaridad y esperanza se volvió viral en redes sociales luego que una madre contara lo que hizo la trabajadora de un parque de diversiones con su pequeño hijo con TEA (Trastorno del Espectro Autista) tras una crisis.

La estadounidense Lenore Koppelman viajó junto a su esposo y su hijo Ralph, de nueve años, al Resort Universal de Orlando, Florida, donde se subieron a diversas atracciones.

"Ralph es maravillosamente autista", describió la mujer, detallando el entusiasmo del niño en cada uno de los juegos y destacando cómo fue "MUY paciente" en cada uno de ellos.

Pero había una atracción por la que no podía esperar: la de Spider-Man.

"Ralph estaba EXTREMADAMENTE entusiasmado por subir (...) Nos preguntaba una y otra vez y le explicábamos que lo haríamos pronto. Él decía 'bueno' y suspiraba", relató.

Cuando llegaron a la atracción final del parque, la de Spider-Man, debieron esperar más tiempo (aunque fuera de la fila en un sector más cómodo). "¡La espera lo estaba volviendo loco! Pero dio lo mejor de sí para regularse, con las herramientas que le han dado sus profesores y equipo de terapia", contó la mamá.

Finalmente los llamaron para abordar y Ralph no podía contener su felicidad. Sin embargo, justo ahí les informaron que la máquina se echó a perder.

Pasó poco tiempo para que el niño perdiera el control y se pusiera a llorar y gritar en el suelo, mientras el resto de las personas intentaba salir. "¿No lo harías tú también en esa situación?", preguntó Lenore.

En ese momento apareció Jen: "Una trabajadora llegó... no... no, corrió al rescate... y mientras yo trataba que se levantara para que no lo pisaran, ella me insistió que lo deje en el suelo, si es que ahí necesitaba estar. En ese momento se tiró al suelo CON ÉL. Descansaron juntos mientras el lloraba a mares, y ella lo ayudó a respirar nuevamente. Le habló con calma y gentilmente lo impulsó a que botara todo".

"Le dijo que estaba bien sentirse triste y de esta forma. Ella entendía. Dijo que se sentiría de la misma forma si le pasara. Los sentimientos de Ralph ya eran válidos. Y le explicó que podía quedarse ahí todo el tiempo hasta que se sintiera mejor".

Después de unos diez minutos el niño se calmó y Jen le ofreció agua y un regalo: Le dijo que podía elegir cualquier cosa de la tienda hasta 50 dólares.

Ralph quiso una pequeña libreta y una credencial de Spider-Man con su nombre.

La mujer le preguntó si quería algo más, ya que tenían obsequios más caros que le podrían gustar: "No gracias, estoy bien", dijo el niño, que sonrió y le dio las gracias.

Lenore asegura que le dio un fuerte abrazo a la trabajadora, quien supo perfectamente qué hacer ante la crisis.

"Esa era la forma de Ralph de decir 'No sé qué hacer y cómo regular mis emociones ahora. Necesito ayuda, por favor. ¡Tengo miedo! ¡Quiero sentirme mejor y no sé cómo!", afirmó la mamá.

La historia viral tiene más de 87 mil reacciones y 9 mil comentarios.