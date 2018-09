Niño enterneció a todos con su pedido al "ratoncito de los dientes"

La carta de un niño de seis años al "ratoncito de los dientes" causó ternura en redes sociales.

El menor argentino, de nombre Santino escribe al "ratón Pérez" contándole que "ayer se me cayó otro diente, por querer limpiarlo, se me resbaló y se me fue al drenaje. ¿Podrías buscarlo? Y si lo encuentras, ¿dejarías algo de dinero? Gracias".

Asimismo, el niño le advirtió que su mamá le tiene miedo a los ratones, por lo que le dibujo un mapa para llegar a salvo a su pieza.

"Te dejo un mapa para que no te pierdas. Porfa, no te metas en la pieza de mamá porque le tiene mucho miedo a los ratones", escribió el pequeño.