Perrito se tragó unos patos de goma: Veterinarios sacaron 32 de su estómago

Un perro de dos años llamado "Demonio" debió ser operado de urgencia luego de comerse unos patos de goma que su dueña había comprado por trabajo.

La mujer, de Tailandia, explicó que compró 50 de esos juguetes para decoración, pero cuando llegó a la casa, el can se había tragado casi todos.

"Demonio" se empezó a sentir mal y rápidamente lo llevó a una veterinaria, donde le extrajeron 32 patitos de goma y dos pelotas mordidas.

