Restaurant sirvió por error el vino más caro de la carta a comensales

Un grupo de comensales pidió un vino bueno en un restaurante de la cadena Hawksmoor en Manchester, Reino Unido, pero un inesperado error les "favoreció": un trabajador les sirvió una botella equivocada, con un mosto millonario.

Los clientes solicitaron un Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande 2001, cuyo precio es de unos 350 euros, pero un miembro de la plantilla del restaurante sirvió un Chateau Le Pin, Pomerol, de 2001, el más caro en la carta.

El que pidieron costaba 260 libras esterlinas, unos 272 mil pesos chilenos, pero les descorcharon uno de 4.500 libras, más de 4,6 millones. Es decir, 17 veces más caro. Tras pagar la cuenta el gerente del lugar se dio cuenta del error.

El restaurante publicó un tweet donde se rió de la equivocación, felicitaba a los beneficiados por haber disfrutado de una bebida tan fina y elegante.

"Para el cliente que accidentalmente recibió una botella de Chateau le Pin Pomerol 2001, que cuesta 4.500 libras en nuestro menú ¡Espero que haya disfrutado su velada! Al miembro del personal que lo regaló accidentalmente, ¡no hay problemas! Los errores únicos ocurren y te amamos de todos modos", publicó el restaurante.

En un tuiteo mostraron lo diferentes que son ambos envases:

THEY LOOK PRETTY SIMILAR OK?! 😉 pic.twitter.com/JWFW81cbe8