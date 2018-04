Un perro fue arrestado por la policía en Canadá y se volvió viral

Un perro fue detenido y trasladado en un vehículo policial en Canadá, en una extraña historia que se volvió viral en redes sociales por la insólita imagen que dejó.

Todo comenzó cuando Emme Thompson sacó a pasear a su perro Finn y este sintió un olor que le llamó la atención, por lo que salió corriendo.

La joven comenzó a buscar a su mascota junto a su familia y fue ahí cuando recibieron un llamado de la policía local.

Unos vecinos llamaron a las autoridades porque el perro había provocado un caos en las calles al perseguir a un ciervo.

Los policías atraparon al animal y lo llevaron en el asiento de atrás de su vehículo, tal como si fuera un sospechoso.

Emme Thompson contó la historia en Twitter y la imagen del perro fue compartida más de 180 mil veces.

someone called the police on my dog because he ran away and attacked a deer and i know this is serious but the sight of him in the cop car i’m alskdjfhsgh 😂😂😭😭 pic.twitter.com/czZqzzc3x3 — emme 🌸 (@emmethompsonn) 14 de abril de 2018

"Su nombre es Finn, ya está libre pero aún estamos esperando saber qué le va a pasar. Él es un buen niño, solo que odia a los ciervos", escribió.

btw his name is finn, he’s out now but we’re still waiting to find out what’ll happen to him. he’s a good boy he just hates deer 😭 pic.twitter.com/YB0lKkccuY — emme 🌸 (@emmethompsonn) 15 de abril de 2018

Finalmente, la joven informó que el perro volvió a disfrutar de su libertad sin cargos. "¡Gracias a todos por sus lindos mensajes y preguntas por Finny! Ojalá tuviera tiempo para responder todos. ¡Nos dejaron ir con una advertencia y él va a estar bien!", agregó.

thank you SO much for all the nice messages and replies asking about finny! i wish i had time to answer all of them - they let us off with a warning and he is going to be just fine! pic.twitter.com/yDakSOAY2a — emme 🌸 (@emmethompsonn) 16 de abril de 2018

Otra usuaria de Twitter compartió una experiencia similar con su perro, que se perdió y fue trasladado por la policía:

"Me dio tanta risa cuando la trajeron de regreso que empecé a llorar", dijo.