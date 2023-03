Elon Musk protagonizará un documental dirigido por Alex Gibney

Elon Musk será el protagonista de un documental dirigido por Alex Gibney ("Taxi to the Dark Side"), anunció el oscarizado cineasta en sus redes sociales.

El proyecto, que se encuentra en fase de producción, fue descrito como un "examen definitivo y sin ambages" de la figura pública, multimillonario y consejero delegado de Tesla, SpaceX y Twitter.

"Ahora es el momento de hacer un retrato riguroso de Elon Musk, que es innegablemente una de las figuras más influyentes de nuestro tiempo", detalló Gibney, quien estuvo detrás de otros títulos reconocibles como "Going Clear: Scientology and the Prison of Belief", "Enron: The Smartest Guys in the Room" o "Steve Jobs: The Man in the Machine".

Además, Gibney fue definido en 2010 como "el documentalista más importante de nuestro tiempo" por la revista Esquire.

Aún no han trascendido más detalles acerca del proyecto ni qué plataforma o medio digital se encargará de la distribución de esta obra que está producida por las compañías Jigsaw Productions junto con Closer Media, Anonymous Content y Double Agent.

Los expertos en documentales Stacey Offman ("Money Shot: The Pornhub Story") y Richard Perello ("Unveiled: Surviving La Luz Del Mundo") ejercerán como productores ejecutivos en nombre de Jigsaw Productions.

Elon Musk recuperó el pasado lunes el título de persona más rica del mundo con una fortuna de aproximadamente 187.100 millones de dólares, tras haberlo perdido temporalmente a manos del francés Bernard Arnault, según la lista de multimillonarios en tiempo real que elabora la agencia Bloomberg.

Su trayectoria empresarial a gran escala comenzó en 2002 con la venta de PayPal por 180 millones de dólares, una cantidad que invirtió en la fundación de las compañías Space X, Tesla Inc y SolarCity.

Desde entonces, su repercusión no dejó de crecer hasta que el magnate de la tecnología alcanzó una mayor dimensión pública al adquirir a finales de 2022 la red social Twitter por 44.000 millones de dólares.