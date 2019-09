iOS 13 está disponible para descargar: revisa los dispositivos compatibles

La nueva actualización de iOS 13 de Apple está disponible para descargar en iPhones compatibles desde este jueves. La nueva incorporación más grande es el Modo Oscuro, que permite que todo, desde iMessage, Fotos y Configuración, cambie a un tema mucho más oscuro en todo el sistema operativo.

El nuevo modo se activa y desactiva desde el menú de configuración o desde un botón específico en el centro de control y ennegrece aplicaciones como Apple Music, Notas, Mensajes, Fotografías, Calendario y la propia interfaz del teléfono.

El iOS 13 también es, según aseguró la empresa, el doble de rápido a la hora de abrir aplicaciones y un 30 % más rápido en el reconocimiento facial, renueva las aplicaciones de mapas y recordatorios.

Otra de las novedades es "inicia sesión con Apple", una opción para abrir la sesión en aplicaciones de terceros al estilo de "inicia sesión con Facebook" o con Google, pero que pone especial énfasis en la protección de la privacidad y los datos del usuario.

En cuanto a números, la empresa reveló que en iOS 13 las aplicaciones pesarán 50% menos, por lo que ocuparán menos lugar de la memoria del smartphone y las actualizaciones serán 60% más ligeras.

Dispositivos compatibles con iOS 13:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

iPod touch (séptima generación)