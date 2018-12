Presentan el nuevo teléfono más rápido del mundo

Este miércoles, la empresa china Lenovo presentó su nuevo teléfono inteligente, el Z5 Pro, el que fue calificado como el más rápido del mundo debido a sus poderosas características.

El equipo cuenta con una memoria RAM de 12 GB, lo que sirve para ejecutar varias tareas al mismo tiempo y el nuevo procesador Qualcomm Snapdragon 855. Según la compañía, supera a todos sus rivales.

En la prueba del medidor de rendimiento AnTuTu, el Z5 Pro obtuvo más de 368.000 puntos, superando a los iPhone y al Huawei Mate 20 Pro, el más veloz de los Android actuales.

Las ventas empezarán en China a partir de 24 de enero y costará 640 dólares, unos 440 mil pesos chilenos.

Sus especificaciones:

- Pantalla de 6.39 pulgadas FHD+

- Procesador Qualcomm Snapdragon 855

- 12 GB de RAM

- 512 GB de almacenamiento

- Cámara de 16 + 24 megapixeles

- Cámara frontal de 16 + 8 megapixeles

- Batería de 3350 mAh

