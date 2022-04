Samsung se tuvo que disculpar por aviso sobre trote femenino nocturno

La empresa tecnológica surcoreana Samsung debió pedir disculpas en Inglaterra tras las críticas a una campaña publicitaria en que, para potenciar "la libertad de ejercitarse a cualquier hora", mostraba a una mujer trotando a las 2 de la madrugada.

Grupos feministas consideraron que la marca era "sorda" ante la realidad, porque las mujeres no corren a esa hora, por miedo a lo que les puede pasar. De hecho, recordaron que la profesora irlandesa Ashling Murphy fue asesinada en enero, justamente cuando corría, causando impacto en el Reino Unido.

Samsung le dijo a Radio 1 Newsbeat que no fue intención "ser insensibles a las conversaciones sobre la seguridad de las mujeres, ofrecemos disculpas por cómo pudo recibirse (el aviso)".

Samsung Galaxy doing an advert for a fitness watch where a woman goes running alone? At night? You have to laugh