Durante un vuelo sobre Praia do Peró el Río de Janeiro, el iPhone 6 del youtuber ambientalista Ernesto Galiotto se cayó por la ventana tras un descuido y la fuerza del viento. Lo más interesante es lo que pudieron ver en el teléfono al día siguiente. Pudieron encontrar el equipo en una playa gracias al GPS y para su sorpresa, había grabado toda la caída y sólo se había dañado el protector de pantalla del teléfono,. "Tenía fe en que iba a recuperarlo. "Pensé: 'Si no cae al agua, lo encontraremos'. Por pocos metros, podría haber golpeado a una persona, y teniendo en cuenta la altura a la que estaba volando, 300 metros, habría sido una tragedia, ¿sabes? Pero no hubo tragedia, hubo muchas emociones", dijo Galiotto en el clip viral de YouTube.

LEER ARTICULO COMPLETO