Capcom eliminó el Sol Naciente y la bandera de Hong Kong de "Street Fighter II"

El lanzamiento de "Capcom Arcade Stadium" en Nintendo Switch ha tenido un par de cambios significativos en "Street Fighter II" con respecto a su lanzamiento original.

El juego, que compila 32 clásicos videojuegos arcade de Capcom de entre 1984 y 2001, fue lanzado días atrás para la consola de Nintendo y pronto estarán para Microsoft Windows, PlayStation 4 y Xbox One.

En el escenario de la casa de bañosde E. Honda originalmente había un mural con el monte Fuji, un actor de kabuki y el diseño del sol naciente, pero éste último fue eliminado. La bandera del sol naciente fue usada por Japón hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial y se asocia al imperialismo y militarismo japonés.

Asimismo, otro cambio en este lanzamiento es el cambio de la nacionalidad de Fei Long, que originalmente estaba acompañado por la bandera de Hong Kong. Esta bandera ahora ha sido reemplazada con la de la República Popular de China.

Rising Sun Removed From Street Fighter II In Capcom Arcade Stadium: E. Honda’s Street Fighter II bathhouse stage is iconic. On the back wall is a mural with Mount Fuji, a kabuki actor, and the Rising Sun design.… https://t.co/ioBcgxN2nN #capcom #streetfighterii #streetfighter pic.twitter.com/IEPG9w8R4u

In the new re-release of Street Fighter II, Capcom has replaced the official flag of Hong Kong with the flag of the People's Republic of China.



How pathetic is it that we are now censoring 30-year-old arcade games to avoid offending communists? pic.twitter.com/6JWEThHPYe