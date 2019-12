Capcom lanzó nuevo adelanto de Mega Man Zero/ZX Legacy

Queda menos para que los fanáticos de la saga Mega Man puedan disfrutar del último título protagonizado por el robot creado en 1987 por Akita Kitamura y para hacer más corta la espera, Capcom liberó un nuevo adelanto de Mega Man Zero/ZX Legacy.

En este corto se puede ver a "Red Hero" hacer un repaso por la historia de Zero mostrando sus habilidades y las diferentes armas que utilizó en la saga Mega Man X y que lo convirtieron en uno de los personajes de videojuegos más reconocidos del mundo.

La colección, que llegará a PS4, Nintendo Switch y Xbox One el próximo 25 de febrero, incluirá los títulos Mega Man Zero 1, Mega Man Zero 2, Mega Man Zero 3, Mega Man Zero 4, Mega Man ZX y Mega Man ZX Advent.

Mira aquí el trailer: