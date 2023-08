Charles Martinet dejará de ser la voz de Super Mario después de 30 años

Nintendo anunció que el actor Charles Martinet dejará de interpretar la voz de "Super Mario" en los videojuegos de la franquicia, poniendo fin a una era de más de 30 años.

"Charles Martinet ha sido a voz original de de Mario en nuestros juegos desde hace mucho tiempo, pero ahora cumplirá un nuevo rol como Embajador de Mario", comenzó diciendo la compañía japonesa en un comunicado.

Luego agregaron que "con esta transición, dejará de grabar las voces de los personajes de nuestros videojuegos", aunque señalaron que "continuará viajando por el mundo compartiendo la alegría de Mario con todos ustedes".

