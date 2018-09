Nintendo cumple el sueño de un joven con cáncer terminal

Hace algunas semanas se inició en redes sociales una campaña solidaria que buscaba cumplir el sueño de un joven gamer con cáncer terminal.

El estadounidense Chris Taylor pidió a Nintendo poder jugar de manera adelantada "Super Smash Bros. Ultimate", el título de peleas que será lanzado en diciembre.

Tras semanas de campaña, la empresa de videojuegos finalmente accedió y le envió una versión demo del título al joven enfermo.

"Lo hicimos, chicos. Hoy unos representantes de Nintendo me trajeron el demo de la E3 de 'Smash Ultimate' y lo pude jugar por tres horas con amigos, mi hermano y mi mamá", escribió Taylor en su cuenta de Twitter agradeciendo el apoyo.

El gamer aseguró que pronto subirá fotografías del juego, pese a que no pudo conservar la copia del demo.

"Super Smash Bros. Ultimate" saldrá a la venta para Nintendo Switch el próximo 7 de diciembre.

WE DID IT GUYS



Today two nintendo reps came down with the E3 demo of Smash Ultimate and i got to play it for 3 hours with a local friend, my brother and my mom :)



I got pictures incoming but still like holy shit



Thanks to everyone who did this for me, you're all the real champ