Nintendo se impone entre los mejores juegos de la década según Metacritic

Metacritic, el popular portal que acumula críticas sobre diversas obras, liberó su listado de los mejores videojuegos de la última década basado en las puntuaciones recibidas por los títulos.

El primer lugar lo ocupa "Super Mario Galaxy 2", título lanzado originalmente en Wii en 2010 y cuya calificación es de 97 puntos. Mismo puntaje tienen los cinco primeros puestos ocupados por "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" (2°, Switch), "Red Dead Redemption 2" (3°, PS4), "Grand Theft Auto V" (4°, PS4) y "Super Mario Odyssey" (5°, Switch).

En el apartado general es Sony quién tiene la mayor cantidad de videojuegos incluidos (18), repartidos entre sus consolas PS3, PS4 y PS Vita. Más atrás le sigue Nintendo con 14 títulos, Microsoft con 11 y PC con 7.

Icónicos títulos multijugador que, de alguna manera, cambiaron la forma de jugar como "Minecraft", "Fortnite" o la saga "Call of Duty", no lograron entrar en el ránking.

1- Super Mario Galaxy 2 (Wii, 2010) 97

2- The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, 2017) 97

3- Red Dead Redemption 2 (PlayStation 4, 2018) 97

4- Grand Theft Auto V (PlayStation 4, 2014) 97

5- Super Mario Odyssey (Switch, 2017) 97

6- Mass Effect 2 (Xbox 360, 2010) 96

7- The Elder Scrolls V: Skyrim (Xbox 360, 2011) 96

8- The Last of Us (PlayStation 3, 2013) 95

9- The Last of Us Remastered (PlayStation 4, 2014) 95

10- Red Dead Redemption (Xbox 360, 2010)