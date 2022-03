PlayStation da luz verde para realizar serie live-action de "God of War"

El popular videojuego "God of War" tendrá una serie televisiva con actores reales luego de que PlayStation confirmara su producción.

La compañía detrás del videojuego está en conversaciones para emitir la serie live-action en un servicio de streaming y Amazon Prime Video tiene la primera opción para adaptarla.

Sony Pictures Television y PlayStation Productions están detrás del proyecto que se convertirá en la tercera serie basada en un videojuego de PS que llega al formato televisivo, tras "The Last of Us" y "Twisted Metal".

Eso sí, de concretarse el acuerdo con Amazon, las tres series estarían en tres diferentes plataformas: "God of War" en Prime Video, "The Last of Us" en HBO y "Twisted Metal" en Peacock.

"God of War", lanzado en 2005, es un videojuego exclusivo de PlayStation protagonizado por Kratos, un ex espartano que libra la guerra contra los dioses griegos.