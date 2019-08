"Pokémon Masters" ya superó las 100 mil descargas

"Pokémon Masters", la última aplicación para teléfonos móviles de la franquicia de videojuegos japonesa, superó las 100 mil descargas en la plataforma Google Play, en las primeras horas tras su lanzamiento este jueves.

El juego para móviles, que buscaría repetir el éxito de "Pokémon GO", está disponible para los sistemas iOS (Apple) y Android (Google), y permite al jugador entablar combates con los personajes más icónicos de la franquicia, con ya más de 20 años de historia.

La "app" ha tenido un lanzamiento turbulento, con los servidores saturados y muchos usuarios dando cuenta en las redes de problemas de conexión y en la transferencia de datos desde la versión beta.

El juego, en el que el jugador irá acompañado de un sólo Pokémon, es gratuito, aunque tiene opciones de micropago para desbloquear personajes u obtener objetos que, en todo caso, podrán conseguirse jugando, y está basado en enfrentamientos de tres contra tres.

Los textos y menús del juego están disponibles en ocho idiomas: japonés, inglés, francés, italiano, alemán, español, coreano y chino, mientras que en el caso de las voces, pueden seleccionarse entre japonés e inglés.

Es previsible que las descargas de la aplicación se multipliquen considerablemente en las próximas horas, puesto que a mediados de agosto, las plataformas Google Play y Apple Store habían recibido más de 5 millones de registros previos a nivel mundial para conseguir la aplicación cuando estuviera disponible, según cifras facilitadas por DeNA, la compañía nipona responsable del desarrollo.

En un comunicado difundido con motivo del lanzamiento, la compañía anunció que el primer evento del juego tendrá lugar del 3 al 30 de septiembre, y que estará protagonizado por el entrenador Azul.

DeNA ya se asoció con la distribuidora de Pokémon, Nintendo, para crear "Miitomo", una "app" a medio camino entre red social y servicio de mensajería protagonizada por los avatares mii, o "Super Mario Run", que ya tiene más de 100 millones de descargas sólo en la plataforma Google Play.

El fontanero más rentable de la industria de los videojuegos volverá a desembarcar en formato móvil el 25 septiembre con "Mario Kart Tour", el primer juego para estos dispositivos de la serie de conducción de Mario y uno de los reclamos más potentes de Nintendo.

Su última entrega, "Mario Kart 8 Deluxe" para Switch, es con 17,89 millones de copias comercializadas el mayor súper ventas de Nintendo en dicha consola, por encima de títulos como "Super Smash Bros. Ultimate" (14,73 millnes) o "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" (13,61 millones de copias).