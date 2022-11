Pokemon Scarlet y Violet vendió 10 millones de copias pese a sus múltiples errores técnicos

Desde su lanzamiento el pasado viernes 18 de noviembre los videojuegos "Pokemon Scarlet" y "Pokemon Violet" lograron vender más de 10 millones de copias, superando a otras entregas de la franquicia.

Según Forbes, el título de Nintendo Switch rompió varios récords con este hito: el juego que más rápido se ha vendido en la saga, en el catálogo de la consola y en la historia de Nintendo. Además se ubicó como el videojuego exclusivo que más rápido se ha vendido, por sobre Microsoft y Sony.

En un cálculo básico el portal aseguró que esta cifra significó importes por 600 millones de dólares en su primer fin de semana.

Las exitosas cifras de la nueva entrega de "Pokemon" contrastan con las críticas que ha recibido por parte de especialistas y fanáticos debido a su desastroso desarrollo técnico.

Según han reportado varios usuarios en redes sociales el juego está lleno de "bugs" o errores técnicos que terminan arruinando la experiencia, pero que, al parecer, no lo hacen injugable.

The best pokemon game ever, thank you Nintendo and game freak for this work of art for humanity🖼️👏🤩#NintendoSwitch #PokemonViolet #PokemonScarlet pic.twitter.com/DYwliBMUWl