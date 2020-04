Sony hará anunció sobre PS5 "en las próximas semanas", según medios

Luego de señales de Nintendo, ahora Sony estaría preparando en el corto plazo un evento relacionado con su próxima consola PS5, cuyo lanzamiento ha sido esperado por largo tiempo.

Al menos dos periodistas relacionados con la industria de los videojuegos han dicho que Sony estaría analizando hacer un evento sobre la consola al menos a fines de mayo o principios de junio.

El periodista Jason Schreier, de Bloomberg, considerado una fuente confiable, respondió a un usuario en Twitter sobre novedades de Sony que serían "en las próximas semanas".

En tanto, el periodista Jeffrey Grubb fue más específico y escribió en un foro de la consola que el evento se realizará el 4 de junio. Según GamesRadar, Grubb ya había revelado fechas relacionados con la industria.

Few more weeks I believe