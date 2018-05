Encuesta revela que el 87,4% de los hogares cuenta con acceso internet

Este jueves la Subsecretaría de Telecomunicaciones entregó los resultados de la novena Encuesta de Accesos y Usos de Internet, la cual tiene por objetivo es la profundización del análisis y caracterización del servicio de acceso y uso del servicio a lo largo del país.

De acuerdo a los resultados, un 87,4% de los hogares en Chile cuentan con acceso a Internet, ya sea vía fija o móvil, mientras que un 12,6% no tiene ningún tipo de conexión.

"Este es el ministerio de la conectividad, y como tal queremos unir a todo Chile a través de redes convergentes de alta velocidad. Si bien la encuesta señala que disminuye cada año la cantidad de hogares sin internet, aún queda mucho trabajo por hacer. Es por esto que vamos a redoblar los esfuerzos y la inversión en carreteras tecnológicas que acompañen el crecimiento del país y mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos", anunció la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.

Entre las razones más entregadas para no tener acceso a Internet, se encuentran el alto precio de los servicios disponibles (34,6%), porque no les interesa (28,2%) y porque no saben usar los dispositivos para navegar (25,4%).

En un desglose más acabado, el 44% de los hogares del país no tienen conexión fija a Internet (red fija, banda ancha, fibra óptica), algo que queda de manifiesto en el hecho de que los smartphones sigan siendo los preferidos para navegar (95,1%).