Google presentó su nueva plataforma de juegos al estilo Netflix y Spotify

Google anunció este martes Stadia, un nuevo servicio de streaming para videojuegos que, al estilo de Netflix o Spotify, permite a los usuarios jugar desde cualquier lado mientras dispongan de conexión a internet.



El nuevo servicio está basado en un modelo de suscripción al que se accede a través del PC, el teléfono o el dispositivo de reproducción multimedia Chromecast, y da acceso al usuario a multitud de videojuegos distintos sin necesidad de poseerlos.



"Esta será una plataforma de acceso instantáneo. No hará falta ni descargar ni instalar el videojuego, podrá jugarse directamente", explicó el vicepresidente de Google, Phil Harrison en la Conferencia de Desarrolladores de Videojuegos.



Desde Stadia será posible ver un tráiler del videojuego en YouTube y, posteriormente, pulsar el botón de "jugar" en esa misma plataforma para empezar a usarlo.

Google también lanzó el control que acompañará al servicio de streaming, un modelo de apariencia clásica, aunque la empresa explicó que los usuarios también podrán jugar utilizando un mando de Xbox.

El nuevo servicio estará disponible este año en algunos países como EE.UU., Canadá y muchos países de Europa. De América Latina no hay información.





