Twitch confirma masiva filtración de datos: Hacker incluso reveló pagos a los streamers

Twitch, la popular plataforma de transmisiones online, confirmó haber sufrido una filtración de datos este miércoles.

"Podemos confirmar que se produjo una infracción. Nuestros equipos están trabajando con urgencia para comprender el alcance de esto. Actualizaremos a la comunidad tan pronto como haya información adicional disponible. Gracias por soportarnos", señalaron en Twitter.

