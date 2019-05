The North Face trató de aprovecharse de Wikipedia y tuvo que pedir disculpas

La conocida marca de ropa The North Face hizo una campaña para jactarse de haber editado la Wikipedia para su propio beneficio. No editaron la entrada de su empresa para tirarse flores, sino que lo hicieron de manera más sutil.

A sabiendas del poder de posicionamiento de la enciclopedia en Google, la campaña de la agencia Leo Burnett consistió en reemplazar fotos de lugares turísticos por tomas donde se apreciaba claramente la marca fundada por Douglas Tompkins en 1968.

"¿Cómo puede una marca aparecer primera en Google sin pagar? ¿Has notado que antes de viajar todos buscan en Google?", dice el video de la campaña que provocó la ira de Wikipedia. Más adelante se muestra cómo editaron las fotos.

"Estamos decepcionados al descubrir que The North Face y Leo Burnett manipularon sin ética la Wikipedia. Ellos pusieron en riesgo la confianza de sus usuarios en la misión por un truco rápido", tuiteó la enciclopedia.

Las cuentas que subieron las imágenes a Wikipedia fueron denunciadas por violar los términos de uso. Ante el tamaño del error por la absurda campaña, la marca tuvo que disculparse.

"Creemos profundamente en la misión de Wikipedia y pedimos disculpas por participar en actividades incompatibles con esos principios. Hemos finalizado la campaña y nos comprometemos a garantizar que nuestros equipos y proveedores estén mejor capacitados en las políticas del sitio", explicó la empresa.

El enojo de Wikipedia y la disculpa de North Face:

We believe deeply in @Wikipedia’s mission and apologize for engaging in activity inconsistent with those principles. Effective immediately, we have ended the campaign and moving forward, we’ll commit to ensuring that our teams and vendors are better trained on the site policies.