Bitrán: Se acordó inhabilidad de Ponce Lerou para ser asesor de SQM

El ex vicepresidente ejecutivo de Corfo Eduardo Bitrán nuevamente se refirió a la contratación como asesor de Julio Ponce Lerou por parte del directorio de SQM, asegurando que se acordó la "inhabilidad expresa" para dicho cargo del ex yerno de Pinochet pero que, sin embargo, no se dejó por escrito.

El ex ministro emitió una declaración pública en la que afirmó que "la discusión sobre la inhabilidad expresa de Julio Ponce Lerou para ser asesor de SQM fue conversada y resuelta en la mesa técnica-política, en el contexto del cierre final del proceso de negociación, que se realizó a fines de diciembre de 2017 y cuando no existía más plazo para formalizar los acuerdos".

"En esa misma mesa se acordó no dejarlo por escrito para evitar que Julio Ponce Lerou pudiera aparecer en una situación de discriminación que sólo lo afectara a él, a diferencia de las otras restricciones que afectaban a toda su familia", añadió el ex secretario de Estado.

En su declaración, Bitrán insiste que "esta designación de Julio Ponce Lerou es inaceptable y contraria al espíritu de buena fe acordado en el contrato suscrito entre Corfo y SQM".

Contrato "muy exitoso para el país"

A juicio del ex ministro, el resultado de la negociación es "muy exitoso para el país", y que "SQM tenía una concesión hasta el 2030 y la mantuvo hasta el mismo plazo, pese a que insistían en extenderla" y a que "SQM casi no pagaba tasas al Estado y pasó a pagar las tasas más altas del mundo en minería no metálica, con ingresos por más de 8.000 millones de dólares para el Estado de Chile".

"Julio Ponce Lerou representa la cultura de la impunidad que tanto daño hizo a Chile en nuestra historia reciente. Al país le interesa que SQM, que tiene un contrato con Corfo hasta 2030, desarrolle el litio. La oportunidad para el Fisco y el país es extraordinaria. Este sigue siendo el mejor contrato que existe en el mundo", remarcó Bitrán.

El ex titular del MOP concluyó que "es incomprensible que el directorio (de SQM) haya nombrado a Julio Ponce Lerou como asesor estratégico" y que "es una imprudencia extrema y destruye, además, un objetivo que tuvo la Corfo: generar una señal de que la ética en los negocios es importante y que aquellos que faltaron tan gravemente en este aspecto deben recibir, al menos, una sanción moral".

Previamente, a través de su cuenta de Twitter el ex vicepresidente ejecutivo de Corfo apuntó que "previo al día de negociación final, el 18 de diciembre se realizó negociación separada, previó al 18, que sólo Eugenio Ponce podía participar de asesor. Julio Ponce debía salir de (la) empresa".