Julio Ponce Lerou vuelve a SQM contratado como asesor estratégico

El directorio de SQM resolvió unánimemente contratar como asesor estratégico de la empresa al ex presidente de la compañía Julio Ponce Lerou, quien abandonó la presidencia de la minera no metálica en abril de 2015 en medio de la polémica por el financiamiento irregular de la política.

Ponce Lerou, ex yerno del dictador Augusto Pinochet, presidió por 28 años la citada empresa y fue multado con casi 70 millones de dólares por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en el marco del caso Cascadas por infringir una serie de normativas del mercado de valores.

De acuerdo a lo informado este martes por el diario Pulso, el directorio también resolvió contratar a Eugenio Ponce Lerou, quien presidió por dos años la compañía, en el mismo cargo.

Así, ambos hermanos tendrán una oficina en el edificio corporativo de la minera no metálica, en la comuna de Las Condes, y tendrán contacto directo con el gerente general de la firma, Patricio de Solminihac.

Según lo informado por el mencionado matutino, la decisión de contratar a los hermanos Ponce Lerou se debe a su amplia experiencia y su especialización en temas técnicos y comerciales.

"Difícilmente se puede encontrar dos personas que sepan más de esta industria que Julio y Eugenio Ponce. Además, sus conocimientos son muy complementarios, mientras Julio maneja el conocimiento operativo de la empresa, Eugenio fue el que armó toda la red comercial internacional de la firma. La convicción del directorio es que esa experiencia no se podía perder", justificaron.

En abril pasado, el ex ministro de Minería y Obras Públicas Laurence Golborne, formalizado en el caso Penta, se integró al directorio de la Sociedad Química de Chile (SQM), junto a Patricio Contesse Fica, hijo del ex gerente general Patricio Contesse González, formalizado por financiamiento irregular de la política, el ex presidente de la CPC Alberto Salas, y el ex candidato presidencial Hernán Büchi, entre otros.

Esa fue la última reunión de directorio encabezada por Julio Ponce Lerou, quien se despidió tras 37 años para dar cumplimiento a las condiciones impuestas por el ex vicepresidente ejecutivo de Corfo Eduardo Bitrán para alcanzar en enero pasado el acuerdo de extracción de litio en el Salar de Atacama.