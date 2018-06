Ponce Lerou: Gobierno "no se inmiscuye" y diputados preparan comisión investigadora

Tras el polémico regreso de Julio Ponce Lerou como asesor estratégico de SQM, el Gobierno remarcó que "no se inmiscuye" en situaciones internas de empresas privadas mientras que diputados de todas las bancadas ya se agrupan para gestar una comisión investigadora.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió al regreso del ex presidente de la empresa, pese a que se había realizado un acuerdo entre SQM y Corfo que mantenía fuera de la compañía a la familia Ponce.

"Es un tema ajeno en el sentido de que el Gobierno obviamente no hace comentarios sobre situaciones internas, o cambios internos, al interior de una empresa privada. Por lo tanto, nosotros no tenemos nada que comentar al respecto", aseguró el ministro Chadwick respecto a la postura de La Moneda.

Además, consultado respecto a si el Presidente Sebastián Piñera pidió alguna "revisión", Chadwick agregó que "no ha pedido, ni ha solicitado esa revisión porque son dos situaciones completamente distintas".

"El acuerdo que se celebró entre Corfo y Soquimich es total y completamente, y tiene un camino que es distinto, paralelo, diferente, a las situaciones internas que se producen al interior de la empresa. Por lo tanto, al Gobierno sí le preocupa ese acuerdo, que sí está siendo revisado judicialmente, esté y sea luego de la revisión judicial, completamente correcto", añadió.

Diputados alistan comisión investigadora

En tanto, en el Congreso, con 63 firmas ya se presentó la idea de crear una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, para indagar por qué se nombró como asesores a los dos hermanos –Julio y Eugenio- Ponce Lerou.

La idea es investigar el proceso que llevó a la firma de ese contrato y qué pasó con las afirmaciones del ex líder de Corfo, Eduardo Bitrán, y del ex ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, respecto a que Ponce Lerou no estaría en la compañía, explica una nota de prensa del diario El Pulso.

La petición, que fue firmada por 10 parlamentarios del oficialismo, de la UDI y RN, será votada este miércoles.