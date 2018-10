TC acogió a trámite recurso de Julio Ponce para frenar ingreso de Tianqi a SQM

La Segunda Sala del Tribunal Constitucional acogió a trámite el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por las sociedades ligadas a Julio Ponce Lerou (Pampa, Potasios, Inversiones Global Mining) que busca bloquear el ingreso de la china Tianqi a la propiedad de SQM.

El ex controlador se opone a que Tianqi adquiera el 25 por ciento de la propiedad de la minera no metálica, tras haber comprado a la canadiense Nutrien (ex Potash) en una operación que superó los 4.000 millones de dólares.

Según informó el diario Pulso, los ministros Gonzalo García Pino, María Luisa Brahm, Cristián Letelier y Nelson Pozo no dieron luz verde al trámite del recurso, sino que también decidieron suspender el proceso en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que visó el acuerdo extrajudicial alcanzado entre la firma china y la Fiscalía Nacional Económica (FNE).