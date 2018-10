Chahín: La reforma no tiene ninguna viabilidad sin hacer cambios profundos a las AFP

El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, aseguró que el proyecto de reforma previsional debe abordar la situación de las AFP y buscar una modificación profunda del actual sistema.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el ex diputado, pese a valorar algunos aspectos de la iniciativa anunciada este domingo en cadena nacional por el Presidente Piñera, planteó una serie de dudas.

"Es una mala noticia el que no se hagan modificaciones más de fondo al sistema de las AFP, es un sistema que no tiene legitimidad, no genera confianza, que no es transparente, que no es participativo y que creo que requiere cambios más estructurales", dijo Chahín.

"Estamos disponibles para un pacto que signifique mejorar las pensiones de los chilenos, pero el proyecto, tal como está, con las dudas que está, sin hacer cambios más profundos al sistema de AFP, me parece que no tiene ninguna viabilidad", añadió.

Aunque valoró el incremento en el pilar solidario anunciado por Piñera, Chahín cuestionó que solo el cuatro por ciento que se aumenta la cotización sea susceptible de ser administrado por instituciones diferentes a las AFP.

"¿Por qué no hay más competencia también en el 10 por ciento? ¿por qué las AFP continúan con este verdadero oligopolio en la administración del 10 por ciento de la cotización? Solo va a haber más competencia respecto al 4 por ciento adicional", comentó.

Además, sostuvo que no se sabe "a quien se le va a aumentar la pensión, especialmente a la clase media y a las mujeres, si (el Presidente) se refiere a los actuales pensionados, a los futuros pensionados", junto con lo que pidió aclarar cómo se financiará el aumento del pilar solidario.

Nos parece que hay que aclarar como se va a financiar este aumento del pilar solidario, son 3.500 millones de dólares.

Pese a lo anterior, el líder de la Falange reiteró que "la DC está totalmente disponible para respaldar un verdadero pacto social que haga cambios más profundos al sistema, si el Gobierno efectivamente tiene una disposición real al diálogo y quiere recoger las propuestas que podamos hacer desde la oposición, quiero anunciar que estamos disponibles para llegar a un acuerdo".