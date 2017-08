Chriss Mc Millan confirmó hackeo: Con esto todo se vuelve a derrumbar

La periodista Chris Mc Millan confirmó que fue víctima de un hackeo a sus redes sociales y que los supuestos mensajes suicidas que posteó allí, no fueron de su autoría.

En conversación con el programa "Hola Chile", el matinal de La Red, la ex Canal 13 aseguró que "pasan cosas así y uno no entiende. Imagínate que mis amigos vieron mensajes de que me quería quitar la vida y todos sorprendidos porque no me ha visto así".

Mc Millan indicó que su última publicación en redes sociales fue una fotografía donde aparecía promocionando unas cremas, la cual fue posteada la mañana del miércoles. "Me fui a dormir y puse el teléfono en modo avión. Eso fue lo último y después vino el llamado de Carabineros", detalló.

La profesional aprovechó de desmentir los problemas familiares, personales y amorosos que se exponían en los mensajes suicidas. "Siento que la parte más importante de mi vida es el corazón, tengo un hombre maravilloso a mi lado, que se encarga de amarme y alegrarme día a día. Me tiene muy feliz", aclaró.

La semana pasada, Mc Millan expuso los problemas que le ha traído la enfermedad de hipotiroidismo, la que la llevó a subir 15 kilos y a tomar la decisión de retirarse de "La Hermandad" de Chilevisión.

"Lo del hackeo te destruye porque estaba armando todo bien, construyendo lo que se había derrumbado y siento que con esto de alguna otra manera todo se vuelve a caer, porque no sé qué va a pasar después de esto", concluyó.