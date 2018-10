Evo Morales tras fallo de La Haya: Esto no ha terminado

El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que "esto no ha terminado" en relación a la demanda marítima histórica por parte de su país, pese al dictamen negativo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

El Mandatario aseguró que "respeta" pero que no comparte el fallo que decretó que no existe obligación por parte de Chile para negociar una salida al mar.

En una conferencia de prensa tras su regreso a Bolivia, Morales planteó que enviará una carta "demostrando las contradicciones" del fallo.

Para el presidente, "la Corte ha fallado de verdad, se ha equivocado" y precisó que en la misiva pedirá que la instancia internacional "haga justicia con Bolivia".

Morales recalcó que la salida al mar "es un pedido clamoroso del pueblo boliviano, no sé si la Corte entiende eso. Niños que han nacido después de 1879 siguen pensando en el mar que injustamente, con violencia, con guerra no declarada, nos invadieron y no es posible que la Corte beneficie a los invasores".

Desde la Casa Grande del Pueblo https://t.co/rwimhbYXiV — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 2 de octubre de 2018

Investigación por "daños económicos" de la Guerra del Pacífico



Además, el mandatario anunció que "vamos a pedir que se haga una profunda investigación de los daños económicos después de la invasión, es decir, de 1879".

Se buscará cuantificar "cuánto daño bloqueándonos la exportación e importación (...) tantos paros en los puertos chilenos".

"¿Cuánto es el saqueo y cuanta deuda tiene Chile con Bolivia? Vamos a hacer una profunda investigación", reiteró.

Cabe recordar que en octubre de 2016, Morales planteó la posibilidad de demandar a Chile por los referidos "daños económicos" que le causó a su país la Guerra del Pacífico.

"Nuestro país (está) como encarcelado por intereses externos. Privarnos del comercio, privarnos del desarrollo, eso es un delito", dijo en aquella ocasión.

Ampuero: Chile respeta y hace respetar tratados vigentes

Tras esta declaración, el canciller chileno, Roberto Ampuero, respondió que "los bolivianos, un pueblo hermano nuestro, al cual nosotros respetamos, son los únicos que tienen derecho y la tarea de escoger a su gobernante, ellos deciden quiénes son sus gobernantes y Chile, respetuoso del derecho internacional, respetuoso de los otros Estados soberanos, siempre está dispuesto a dialogar, a conversar".

"En el caso de Bolivia, las conversaciones que lleva a cabo Chile son siempre en el marco y bajo el paraguas del Tratado de 1904, respetando el derecho internacional, respetando los tratados vigentes que Chile respeta y hace respetar y también acatando la decisión de la Corte Internacional de Justicia", agregó el secretario de Estado.

Ampuero se reunió hoy martes con el agente chileno en La Haya, Claudio Grossman, con quien asistió a la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, para dialogar sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia.