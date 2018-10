Jair Bolsonaro le mandó "un abrazo" a Piñera

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, le envió "un abrazo" a Sebastián Piñera como agradecimiento por sus felicitaciones después del triunfo de ayer en segunda vuelta.

"Brasil y Chile tienen todo para fortalecer sus relaciones", dijo Bolsonaro esta tarde en Twitter, misma red social en la que, más temprano, el Mandatario chileno dio cuenta de una conversación "franca y útil" que sostuvieron.

En el referido mensaje, Piñera confirmó también una visita del ultraderechista a nuestro país, e indicó que estará presente en el cambio de mando en Brasil el 1 de enero de 2019.

El ex militar ha estado activo esta tarde en Twitter y ha utilizado la plataforma para responder a los mensajes y saludos de otros mandatarios; además del derrotado aspirante del PT, Fernando Haddad.

I’ve just received incredible words from the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu as well as from ambassador Yossi Shelley. Our friendship ties will undoubtedly result in mutual agreements that will surely benefit both of our nations and citizens. 🇧🇷🇮🇱