Ciclón Luban deja dos muertos y 33 heridos en Yemen

Al menos dos personas murieron y otras 33 resultaron heridas por el paso del ciclón tropical Luban en las provincias costeras del Yemen, donde el gobierno del país ha declarado algunos distritos como "zona catastrófica", según las autoridades yemeníes y la ONU.

La oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) para Yemen informó este martes, en su cuenta de Twitter, de que han perecido 2 personas y 33 han sufrido lesiones, mientras que más de 2.000 familias se han visto afectadas por el fenómeno meteorológico en la costa del país.

