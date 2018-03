Kim Jong-un y Donald Trump se reunirán en mayo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó una propuesta de Kim Jong-un para reunirse y el encuentro tendrá lugar en el mes de mayo.

Según informaron esta noche emisarios surcoreanos presentes en Washington, Kim Jong-un le envió una carta a Trump en la que le ofreció iniciar un proceso negociaciones, concretar un encuentro de ambos y, además, suspender su polémico programa nuclear.

El anuncio lo hizo el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Chung Eui-yong, quien le entregó a Trump, en la Casa Blanca, la misiva que le confió Kim el lunes, durante una reunión en Pyongyang.

"Somos optimistas con este proceso diplomático y esperamos que no se produzcan los errores del pasado", afirmó el enviado surcoreano desde la Casa Blanca, sede del Gobierno norteamericano.

BREAKING: US President Donald Trump said he will meet North Korean leader Kim Jong Un by May for talks on denuclearization, South Korea says https://t.co/qg3kURWu2L pic.twitter.com/MqauxvWY8V — CNN (@CNN) 9 de marzo de 2018

South Korean National Security Adviser Chung Eui-Yong: “I told President Trump that in our meeting, North Korean leader Kim Jong Un said he is committed to denuclearization … and he expressed his eagerness to meet President Trump as soon as possible” https://t.co/9evTXenvG5 pic.twitter.com/smANp8xt34 — CNN (@CNN) 9 de marzo de 2018

La noticia -que en estos momentos da la vuelta al mundo- parece enfriar el riesgo de un enfrentamiento entre Estados Unidos y Corea del Norte, cuyas especulaciones se dispararon a raíz del inédito cruce de declaraciones amenazantes entre Trump y Kim Jong-un.

Donald Trump: Sanciones permanecerán

A través de su cuenta de Twitter, el presidente estadounidense afirmó que "Kim Jong-un habló de la desnuclearización con los representantes surcoreanos, no sólo de un congelamiento. Además, no hay pruebas de misiles de Corea del Norte durante este período de tiempo. Se están realizando grandes progresos, pero las sanciones permanecerán hasta que se llegue a un acuerdo. ¡Encuentro planeado!".

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de marzo de 2018

"El escenario más explosivo del planeta ha cambiado radicalmente. Hace tres meses Kim Jong-un y Donald Trump se insultaban; hoy van camino de sentarse en una mesa de negociación", comenta el diario español El País.

En septiembre del año pasado, durante un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Trump se refirió al dictador norcoreano como "hombre cohete", lo calificó como hombre "bajito y gordo" y aseguró que él manejaba un "botón nuclear más grande" que el de Pyongyang.

"Estados Unidos tiene una gran fortaleza y paciencia, pero si nos vemos forzados a defendernos o (defender) a nuestros aliados, no tendremos más remedio que destruir totalmente a Corea del Norte", señaló Trump en la misma ocasión.