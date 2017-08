Henrique Capriles propone a Ricardo Lagos como mediador en la crisis venezolana

El líder opositor Henrique Capriles propuso el nombre de Ricardo Lagos Escobar como mediador en la crisis política de Venezuela.

En entrevista con el diario madrileño ABC, Capriles dijo que la labor desarrollada hasta ahora por el ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) no ha dado resultados, en parte porque el propio régimen de Nicolás Maduro no le muestra respeto.

"No tengo nada personal contra Zapatero y se lo he dicho, pero el balance de sus gestiones son: más presos políticos, no hay elecciones a gobernadores ni alcaldes... Cualquier político venezolano le supera. Decía que Maduro le escuchaba, pero se han burlado de él (...) Debería dar a conocer a los venezolanos sus resultados, a ver qué pasa, aunque no sé si tendría la capacidad de dar la cara y hacerlo. El que es amigo mío y conozco bien es Felipe González", dijo Capriles, aludiendo a otro ex mandatario español.

El dos veces candidato presidencial afirmó que Zapatero "no inspira confianza a los venezolanos", y planteó la propuesta de una nueva ronda de diálogos donde la oposición y el Gobierno designen a dos representantes cada uno, y haya "un quinto país como observador o garante".

Desde la oposición "pensamos en los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil y Ricardo Lagos de Chile, (ambos) con larga trayectoria; y bueno, que el gobierno escoja los dos suyos", indicó.

Lagos se reunió hace dos años con Mitzy Capriles y Lilian Tintori, esposas de opositores considerados por la comunidad internacional como "presos políticos". (Foto: ATON)

"Cuando se violan DDHH hay que levantar la voz"

Durante los últimos años y meses Ricardo Lagos ha expresado en varias ocasiones su preocupación por lo que ocurre en Venezuela.

En abril del 2015 recibió en Santiago a Lilian Tintori y Mitzy Capriles, esposas de Leopoldo López y Antonio Ledezma, líderes opositores encarcelados, solidarizó con ellas y pidió una salida política a la crisis: "Donde se violan los derechos humanos, los seres humanos debemos levantar nuestra voz de protesta", manifestó.

El 30 de marzo pasado, cuando el Tribunal Supremo de Justicia le quitó poderes al Congreso, expresó en Twitter que "inaceptable" que el Poder Judicial "sobrepase la voluntad del pueblo".

Apoyamos a la Asamblea Nacional de Venezuela. Es inaceptable la toma del poder judicial sobrepasando a la voluntad del pueblo. — Ricardo Lagos E. (@RicardoLagos) 30 de marzo de 2017

Más tarde, el 12 de mayo, comentó en la misma red social que "la crisis en Venezuela supera sus fronteras y los países latinoamericanos debemos encontrar una salida civilizada para evitar daños mayores".

La crisis en Venezuela supera sus fronteras y los países latinoamericanos debemos encontrar una salida civilizada para evitar daños mayores. — Ricardo Lagos E. (@RicardoLagos) 12 de mayo de 2017

Sus intervenciones más recientes han sido para apoyar la postura crítica del Gobierno de Chile frente a la elección e instalación de los miembros de la Asamblea Constituyente promovida por Maduro.