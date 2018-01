Sernac pidió al Gobierno ley corta para proteger a consumidores tras fallo del TC

Luego del fallo del Tribunal Constitucional que le quitó "los dientes y las garras" al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), el director del organismo, Ernesto Muñoz, anunció en Cooperativa que sugirió al Gobierno presentar una ley corta para proteger a los consumidores.

En diálogo con Lo Que Queda del Día, Muñoz cuestionó a quienes han valorado la decisión del órgano jurisdiccional y han dicho que es una buena noticia, como lo hizo el presidente de la Confederación de la Producción y el Comecio (CPC), Alfredo Moreno, calificándola como "una broma o un indicativo de posverdad", porque "definitivamente es una mala noticia".

"Hay facultades fundamentales que fueron declaradas inconstitucionales, lo que tiene un impacto sobre los consumidores, sobre el derecho público chileno y sobre nuestra concepción de protección al consumidor", lamentó el director.

"La facultad sancionatoria lo que hacía era hacer más eficientes la aplicación de las multas para que fueran disuasivas y que para que las empresas siempre les salga más caro incumplir la ley, para que puedan hacer las inversiones respectivas", explicó el director.

"Este efecto que produce el fallo del TC es bastante expansivo (...) y podría ser eventualmente catastrófico", alertó, tal como dijo durante la tarde.

El fallo "está dejando un sistema que establece un costo en perjuicio del consumidor y deja en mejor condición a una empresa que no hace inversiones, que infringe la ley y que no tendrá un desincentivo claro", cuestionó Muñoz.

"Ganan las malas empresas y aquellos que representan sus intereses", concluyó.

Ley corta

Reconociendo que tras el fallo, "las alternativas no son muchas y el tiempo es escaso", "nosotros estamos sugiriendo al interior del Gobierno el envío de una ley corta para asegurar que el mínimo de protección (a los consumidores) no se ponga en riesgo", que lo que haría sería "restablecer, en esa hipótesis, la norma que tenemos hoy día, que no tiene ningún problema de constitucionalidad", anunció el director.

A raíz del fallo, "no se pone en riesgo de inmediato (la protección) porque tiene gradualidad. Desde la publicación de la ley, hay un año para solucionar el problema y creo que ese tiempo existe", destacó.