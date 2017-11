Ejército confirmó que Cheyre participó en 26 Consejos de Guerra

El Ejército confirmó que su ex comandante en jefe Juan Emilio Cheyre participó en al menos 26 Consejos de Guerra durante la dictadura, en los cuales se realizaban juicios rápidos a los opositores y que podían terminar incluso en el fusilamiento de la persona.

El ministro en visita Vicente Hormazábal, que investiga presuntas torturas de Cheyre ocurridas en 1973 en el ex Regimiento Arica, en La Serena, anunció que el Ejército le entregó la información luego de detectar que el general en retiro había participado en otros cinco consejos, publica este miércoles La Tercera.

Este caso -por el cual Cheyre aún no ha sido procesado- comenzó tras la querella presentada por Nicolás Barrantes, quien acusa haber sido torturado por el general en retiro y cuyo hermano Marco Enrique Barrantes fue fusilado en aquel recinto militar en 1973 con apenas 14 años.

A su testimonio se sumó también el de Luis Ravanal, padre del conocido médico forense homónimo, declaró que vio cuando Cheyre lo atacó en octubre de 1973.

Hormazábal, en conversación con el matutino, relató que "habiendo antecedentes en el proceso que dan cuenta de que participó en al menos cinco Consejos de Guerra, se solicitó al Ejército, a través del Ministerio de Defensa, información sobre su participación en otros consejos de esta índole".

"Como resultado de ese requerimiento, se nos hizo llegar copia de otras 26 sentencias de Consejos de Guerra donde aparece su firma como integrante de los mismos, que son distintas de los cinco casos que se conocían en el expediente", resaltó.

Eso sí, el juez aclaró que "lo anterior no significa que se vayan a cuestionar o reabrir esos procesos, dado que no es el objeto de la investigación que estoy realizando".

El magistrado relató también que "la versión del teniente Cheyre, respecto de los hechos que yo investigo, es que en esa época él se desempeñaba como ayudante del jefe de plaza e intendente, y realizaba muchas actividades fuera del regimiento y, por lo tanto, pasaba muy poco tiempo en él".

Ejército: Es obligación entregar información

El abogado defensor de Cheyre, Jorge Bofill, declaró que "no me puedo referir a este tema porque no conozco la información que ha entregado el ministro Hormazábal".

En tanto, el comandante en jefe del Ejército, Humbero Oviedo, sostuvo que no tiene "información respecto de ello. Hay todo un procedimiento para la entrega de antecedentes a través del Estado Mayor General del Ejército, que es la autoridad que responde todos los requerimientos de los ministros".

El general Oviedo añadió que "el proceso de entrega de información es una obligación. Un requerimiento de la justicia requiere ser cumplido, esa ha sido siempre la política institucional y hemos sido reconocidos por eso. En cualquier causa daremos siempre respuesta a todos los requerimientos que se nos hagan".