Senador Montes: Cierre de Punta Peuco se podría haber hecho hace tiempo

El presidente del Senado, Carlos Montes (PS), lamentó el fallido cierre de la cárcel de Punta Peuco luego que la Presidenta Michelle Bachelet haya firmado el decreto para cambiar el uso del penal que actualmente alberga a condenados por crímenes de lesa humanidad.

En conversación con Lo que Queda del Día, el parlamentario criticó la supuesta decisión del ex ministro de Justicia Jaime Campos de rebelarse y no firmar el decreto presidencial.

"No me parece lo mejor haberlo hecho al final del Gobierno, esto se podría haber hecho hace un tiempo, ya estaba listo Colina para recibir a las personas que estaban en Punta Peuco, estaban las condiciones preparadas, por lo tanto se podría haber hecho antes", manifestó.

"Lo que ha hecho el (ex) ministro de Justicia (Jaime Campos) es inaceptable, o sea el ministro de Justicia tiene ciertas responsabilidades y él debió haber cumplido lo que le estaba planteando la Presidenta", añadió Montes.

Montes: No entiendo porqué Villalobos no salió antes

El presidente del Senado también valoró la salida del general director de Carabineros, Bruno Villalobos, y del director de Inteligencia de la institución, Gonzalo Blu, y dijo desconocer porqué no se hizo antes.

"La situación de Carabineros es muy grave, es una crisis bastante profunda y requiere cambios estructurales y reingeniería (...) ¿Por qué no se hizo antes? No tengo todos los antecedentes, pero me parece muy bien que lo haga el gobierno entrante desde el comienzo", sostuvo el legislador socialista.

Además afirmó que la salida de Villalobos "se pudo haber hecho en coordinación con este Gobierno, no entiendo porqué no se hizo, no estoy en condiciones de explicarlo, incluso nosotros, parlamentarios, le dijimos más de alguna vez al ministro del Interior (Mario Fernández), y más de algún parlamentario, que lo que correspondía era cambiar las cabezas y no se hizo".

"Se terminó la Nueva Mayoría"

Por otro lado, el líder de la Cámara Alta reconoció que la Nueva Mayoría como bloque llegó a su fin, aunque los partidos que conformaban la agrupación comparten una serie de valores.

"Se terminó la Nueva Mayoría efectivamente, hay un conjunto de partidos que tienen una historia común, tienen visiones comunes en muchos aspectos. La desigualdad es un problema que a todos nos inquieta fuertemente, la necesidad de un país que tiene un desarrollo más armónico, más integrado, hay muchas cosas comunes, pero también hay diferencias, siempre las ha habido", dijo Montes.

Para el parlamentario, este año para trabajar en algún pacto político de la centroizquierda para que opere como contrapeso al oficialismo.

"Construir el acuerdo que tuvimos en torno a la Concertación demoró muchos años, ahora a lo menos se va a requerir este año, que cada partido decante sus posiciones, su visión de lo que ocurrió desde el 90 hasta acá, y que haga propuestas hacia delante y a partir de ahí construirlo", resaltó.

"Yo creo que hay que darse tiempo y ya saldrá algún creativo que le ponga nombre al proceso que está en marcha y espero que mañana en el Senado almorcemos todas las bancadas", concluyó.