Mariana Aylwin: "Creo que es imposible condonar el CAE"

"Educación Superior: Proyecciones para Chile desde la experiencia", se tituló un seminario organizado por la Universidad San Sebastián que reunió, el martes, a los ex ministros Mariana Aylwin (DC), Sergio Bitar (PPD) y Harald Beyer.

En el foro los ex secretarios de Estado expusieron y criticaron -con sus respectivos matices- aspectos de la reforma que impulsa el Gobierno de Michelle Bachelet a través de la actual ministra Adriana Delpiano.

Bitar indicó que ésta es una oportunidad que Chile no debe desperdiciar, pero se requieren acuerdos y priorización para sacar adelante los proyectos de educación superior, universidades estatales y fin del CAE.

"Si nosotros no tomamos la prioridad, que es lo que he señalado, el riesgo es que quedemos con todos estos proyectos pendientes para el próximo Gobierno, y si en el próximo Gobierno –que no sabemos cuál será- no hay acuerdo, ese Gobierno tampoco va a tener las condiciones para avanzar lo que debemos avanzar", reflexionó Bitar.

"Por el bien de los jóvenes de la educación superior yo creo que, si hay flexibilidad y hay más voluntad política, es posible, todavía, sacar lo esencial de la educación superior ahora y, los otros proyectos, continuarlos después", agregó el también ex titular del MOP.

Aylwin: Mejorar el CAE

Fue en las administraciones de Bitar y Mariana Aylwin que se creo e instauró el Crédito con Aval del Estado, herramienta que defiende la ex ministra de la DC porque –dice–brindó la posibilidad de estudiar a más de 800 mil jóvenes, aunque hoy sea necesario reformularlo.

"Los indicadores de pago del CAE son razonables, probablemente sean, incluso, mejores que los del Crédito Solidario, sobre el cual no hay datos. Por lo tanto, éste es un instrumento que ha servido, y que hoy día el país puede cambiarlo y mejorarlo", dijo Aylwin.

La hija del ex Presidente Patricio Aylwin señaló que el CAE se "puede mejorar", por ejemplo, "aliviando la carga de las familias". Sin embargo, consultada por la demanda del movimiento estudiantil de suspender las deudas, indicó: "Creo que es imposible condonar el CAE".

Tres ex ministros se reunieron en el foro "Educación Superior: Proyecciones para Chile desde la experiencia". (Foto: Universidad San Sebastián)

Beyer: No creo que el Estado necesita al Cruch

Para Harald Beyer, ministro durante el Gobierno de Sebastián Piñera, la reforma está mal pensada porque no tiene visión de futuro y es "extremadamente conservadora".

El hoy director del Centro de Estudios Públicos también apuntó sus dardos contra el Consejo de Rectores: "Yo no creo que el Estado necesite organismos asesores de esta naturaleza. Lo que el Estado necesita es escuchar a todos los actores, aprender de la experiencia de esos actores, de la experiencia comparada, pero me parece que corporativizar la discusión es la peor solución de todo el mundo".

Beyer señaló que siendo ministro chocó, justamente, "con el Consejo de Rectoeres".

Mañana el Consejo de Rectores se reúne en su sesión mensual. Hoy será el turno del Consorcio de Universidades Estatales, que lidera Ennio Vivaldi. La cita es, justamente, en la Universidad de Chile.