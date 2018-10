Camila Vallejo: Condeno absolutamente la violencia de estudiantes contra Carabineros

La diputada Camila Vallejo (PC) condenó "absolutamente" la agresión sufrida por funcionarios de Carabineros a manos de estudiantes del Internado Nacional Barros Arana (INBA).

"Condenamos absolutamente los hechos de violencia contra Carabineros en INBA por grupo de estudiantes", dijo a través de su cuenta de Twitter la parlamentaria, líder de la FECh durante las manifestaciones del año 2011.

"Esto demuestra que problema no se resuelve trasladando jóvenes de un colegio a otro ni menos reduciendo presupuesto para convivencia escolar en 17 por ciento como lo está haciendo el gobierno", acotó Vallejo, que, sin embargo, amplió sus críticas al proyecto "Aula Segura".

La legisladora emplazó al ministro del Interior, Andrés Chadwick, al indicando que la iniciativa "no incluye este tipo de actos (la agresión a carabineros) dentro de su tipificación".

"Aún cuando fuera aprobada no aplicaría para este caso. Menos show mediático y más propuestas reales, por favor", exigió.

Cabe recordar que el ministro Chadwick confirmó durante esta jornada que la Intendencia presentó una querella en contra de los seis detenidos por el hecho ocurrido durante la semana pasada.

Jiles criticó a municipio

En el marco de esta polémica, la diputada humanista Pamela Jiles emplazó al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, por los hechos de violencia perpetrados por los funcionarios policiales.

"Espero que el señor Alessandri y compañía aprovechen su ataque de histeria y se pronuncien sobre los reiterados abusos sexuales a niñas, golpizas y torturas a adolescentes menores de edad por parte de Carabineros", escribió en la misma red social.

Amanda Opazo, vocera de la Cones, planteó que "lo que está haciendo el gobierno es situar a lo que es el alcalde Alessandri para que él siga compartiendo este tipo de videos. La violencia que ocurre hoy en día a nivel sistemático de la educación pública es recriminable, pero Aula Segura no soluciona el problema de fondo, solamente es un parche".

"Lo que pasa en el INBA no es algo que pase en todos los establecimientos educacionales, tiene que quedar bastante claro", agregó.

Chadwick anunció "penas severas"

El ministro Chadwick planteó que esta agresión le "resulta indignante y por eso es que le he pedido al general director de Carabineros, don Hermes Soto, que haya concurrido hoy día a una reunión aquí en La Moneda, porque queremos públicamente, como gobierno de Chile, a nombre del Presidente de la República, expresar todo nuestro respaldo y confianza a la institución de Carabineros".

Chadwick espera que Soto "le pueda transmitir a todos los carabineros, a lo largo y ancho de nuestro país, que este gobierno, que el Presidente Piñera, los respalda y confía plenamente en el cumplimiento de sus deberes (...) que sepan que en sus actuaciones vamos a exigir siempre que sean respetados y que ojalá nunca más volvamos a ver imágenes como las que vimos en el día de hoy".

"Carabineros cuenta con el respaldo absoluto del gobierno en el ejercicio de sus funciones y sus deberes legales", sentenció.

El titular del Interior anunció que "vamos a enviar unas modificaciones a la actual ley, que sanciona los atentados a Carabineros y a nuestras policías, a efecto de hacer más severas las penas y las responsabilidades para cualquier ciudadano, para cualquier persona, que no solo agreda a Carabineros, sino que también no los respete y no le de cumplimiento a las órdenes que emanan de nuestras policías".

"Así se actúa en un estado de Derecho y en una democracia, respetando la autoridad que la ley le ha confiado a nuestras policías para que resguarden nuestra seguridad", dijo.