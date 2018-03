Iquique: Apoderados del colegio Unap marcharon exigiendo el comienzo de clases

Apoderados y alumnos del Colegio Universitario Unap de Iquique, marcharon por la avenida principal de la ciudad exigiendo el comienzo de clases y una pronta solución a la huelga legal que mantiene desde el 1 de marzo el sindicato de profesores del establecimiento.

"Aquí no hay nada claro. El colegio no está dando una respuesta concreta respecto de los profesores y sus demandas. Nosotros ya pagamos nuestra mensualidad en diciembre y no es posible que se lucre de esta forma", expresó Roxana Cubillos, apoderada del establecimiento.

Con petitorio en mano, los apoderados se dirigieron hasta la Universidad Arturo Prat para exigir explicaciones al rector de la casa de estudios, Gustavo Soto, presidente del directorio de la UNAP y además, administradores del colegio. "No nos recibieron. Dos guardias nos dijeron que Gustavo Soto no se encuentra en la ciudad. Que debíamos pedir una audiencia formal", sostuvo Marcela Álvarez, presidenta del Centro de Padres.

Inminente cierre

Una de las exigencias realizadas por los apoderados en el petitorio es que "la universidad se haga cargo de la resposablidad que tiene con el colegio. Y a pesar que el establecimiento está pintado de igual forma de que la universidad y se llama como ésta, siguen negando que son los dueños", expresó Álvarez.

Lo anterior es avalado por Elizabeth Toledo, profesora de lenguaje del establecimiento, quien asegura que desde la propia universidad confirmaron el cierre del colegio para el 2020. "Fue el propio asesor jurídico, Ariel Smith, quien nos rectificó esta información".

Cooperativa se comunicó con la casa de estudios para obtener una declaración respecto de lo comentado por padres y apoderados pero se remitieron a derivar la comunicación con el abogado del recinto, Eduardo Cáceres, quien no se encontraba disponible para atender nuestro llamado.