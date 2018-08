Liceo 1: Siguen críticas pese a reintegro de alumna sancionada por denunciar acoso

Pese al reintegro de la alumna que había sido expulsada del Liceo 1 tras denunciar acoso por parte de un docente, continúan las críticas en contra de las autoridades estudiantiles por sancionar a las estudiantes.

Cabe recordar que ya se inició el sumario contra el docente y la directora del establecimiento, ya que se investigaron las posibles injurias y no la denuncia en contra del profesor.

María Magdalena Rivera, abogada de la Defensoría Popular que asesora a la familia de la estudiante, comentó que "no entendemos porque la Dirección de Educación plantea que nunca estuvo expulsada cuando evidentemente ayer (lunes) estuvimos en una reunión con las autoridades centralmente para informarnos que se habría levantado la sanción en contra de Bárbara".

"Bárbara se encuentra en el liceo en este momento y este profesor hoy se encuentra sometido a un sumario administrativo, no volverá al colegio. Nosotros ya teníamos preparado el recurso de protección en favor de Bárbara porque han sido vulnerados abiertamente todos los derechos y el debido proceso", dijo.

El docente acusado actualmente no está en el establecimiento, pero no por resultado del sumario, sino que por una licencia médica.

Situación de alumnas

Hasta el momento existen al menos una decena de alumnas sancionadas tras la toma del recinto, las que han debido enfrentar días de suspensión o el estado condicional de su matrícula.

A la espera de que este viernes se conozca el resultado de las apelaciones por parte de los apoderados, la dirigenta del centro de alumnas Catalina Lufin confirmó que seguirán movilizadas.

"Probablemente sigamos movilizadas por el hecho que a estas personas pese a que se les abra sumario, pese a que estén siendo investigadas, siguen realizando clases en el establecimiento", dijo.

"Se han tomado sanciones contra muchas compañeras por injurias y calumnias cuando se deciden a denunciar. Eso fomenta que justamente las chicas no se sientan seguras y que no quieran dar sus testimonios o que cuando los dan lo hagan de manera anónima. Hay otros casos de sanciones más leves que terminan fomentando que la alumna no quiera denunciar", criticó.