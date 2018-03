Municipio de Chillán ordena clausura de colegio Darío Salas por no pago de patentes

La Corporación Educacional Darío Salas presentó un recurso de protección en contra del municipio de Chillán, luego de que las autoridades comunales ordenaran la clausura del colegio técnico del mismo nombre, y de su oficina administrativa, por el no pago de patentes desde febrero de 2016.

La entidad privada acudió a la Corte de Apelaciones de la capital de Ñuble argumentando que la orden de clausura es una medida ilegal y arbitraria; además se encuentra fuera de contexto, ya que se acogieron a la gratuidad en la educación, según la Ley de Inclusión (20.845).

Según explicó ante los ministros el abogado Nelson Lobos, representante de la corporación educacional, el 2 de marzo, inspectores municipales acudieron a notificar la clausura de la oficina administrativa, y el 9 de marzo se hizo la misma gestión en el Colegio Polivalente Darío Salas, aun cuando "no tiene la obligación de pagar patente municipal al tratarse de una Corporación sin fines de lucro, todo lo cual le genera un perjuicio injusto e ilegal que afecta sus derechos constitucionales".

El recurso de protección, de momento, no ha sido declarado admisible por la Corte, a quienes solicitaron -además- la orden de no innovar, para así frenar la orden de clausura.

Desde el municipio manifestaron que no se referirán al recurso judicial, ya que no han sido notificados hasta ahora. No obstante, respecto a las órdenes de clausura, expresaron a través de un comunicado que "esta casa edilicia realiza los procedimientos para resguardar el cumplimiento de las obligaciones de pago de patentes adeudadas u otros similares cuando ello amerita, lo que de no realizarse, iría en detrimento de las arcas municipales y de la ciudad. Es bueno recordar que este es un procedimiento que se hace directamente con el contribuyente, notificándose con la debida antelación".