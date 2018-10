Piñera insistió con Aula Segura "contra esos delincuentes" tras molotov en el INBA

El Presidente Sebastián Piñera insistió en la necesidad de aprobación del proyecto Aula Segura, tras los hechos de violencia registrados durante la mañana de este martes en dependencias del Internado Nacional Barros Arana (INBA).

A través de su cuenta de Twitter, el Mandatario recalcó que "la brutal, cobarde y violenta agresión de hoy al director del INBA con bombas molotov confirma, una vez más, la urgente necesidad de una firme y eficaz ley de Aula Segura contra esos delincuentes y en favor de una educación con calidad, paz y seguridad para todos".

Cabe recordar que durante esta mañana, un grupo de encapuchados lanzó tres bombas molotov, dos de las cuales cayeron al interior de la oficina del director del establecimiento, Jaime Uribe, quemando un sillón.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, precisó que "por eso está el proyecto de ley Aula Segura, que esperamos que pueda ser ratificado el acuerdo al que se llegó en el Senado ahora en la Cámara de Diputados".

"Así como le pido al Congreso Nacional que podamos ratificar el proyecto de ley de Aula Segura, también con mucho respeto y conociendo su autonomía, le pido a los jueces de garantía, a los tribunales de justicia, que entiendan que aquí no hay estudiantes, aquí no hay alteraciones de orden público, aquí no hay faltas menores", dijo.

"Aquí hay delincuentes que se han organizado y coordinado con el propósito de usar artefactos explosivos, de causar daño, de quemar sus propios liceos", recalcó el secretario de Estado.

Chadwick aseveró que "también le pedimos a los tribunales que puedan entender que aquí no hay una acción de un simple desorden, aquí hay delitos graves y por lo tanto, que no queden en libertad en forma tan rápida las personas".