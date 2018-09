Presidente Piñera firmó proyecto para expulsión inmediata de escolares que cometan actos violentos

El Presidente Sebastián Piñera firmó este jueves el proyecto "Aula segura", el cual facilitará la expulsión de estudiantes que participen en hechos delictuales o de violencia.

En concreto, la iniciativa tipificará el uso, posesión y almacenaje de armas o bombas incendiarias y también las agresiones físicas que provoquen lesiones graves a algún miembro de la comunidad escolar.

De esta manera, el director de un establecimiento educacional podrá comunicar inmediatamente la expulsión de un alumno y los apoderados tendrán cinco días para apelar.

"Este nuevo procedimiento posibilita que la expulsión o cancelación de la matrícula se realice de forma inmediata, no como hoy que tarda semanas en producirse", aseguró el Mandatario en referencia al actual periodo de investigación que es de unos 20 días.

El Jefe de Estado recalcó que esto "va a ser algo positivo para la comunidad escolar".

"Aquí no nos equivocamos un segundo: nuestro Gobierno está con la comunidad escolar, con los directores, los profesores, los apoderados, todos los miembros de esa comunidad escolar y, por supuesto, con los alumnos que quieren y se merecen poder estudiar y no con aquellos delincuentes y violentistas que no respetan a nada ni a nadie y que creen que pueden hacer lo que quieran porque hasta ahora lo han hecho en forma demasiado impune", aseveró.

Haciendo recuento de los incidentes de las últimas semanas,el presidente Sebastián Piñera presenta proyecto Aula Segura. ⁦”No vamos a tolerar más esta situación, que un pequeño grupo de violentistas y delincuentes alteren el camino” @Cooperativa⁩ pic.twitter.com/d6myYX6TQb — Kassandra (@KassWidemann) 20 de septiembre de 2018

El Mandatario hizo un recuento de los incidentes ocurridos en las últimas semanas en recintos educacionales, que sólo han dejado cuatro alumnos detenidos, todos del Liceo de Aplicación y ya formalizados.

El proyecto fue calificado como urgente por el oficialismo por lo que debía presentarse la semana pasada, no obstante ello no ocurrió y se trasladó su presentación para la presente, por lo que su tramitación recién se iniciará en octubre.