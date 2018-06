Colegios de Santiago acumulan en tres años más de 300 días sin clases por tomas

Las movilizaciones estudiantiles de los últimos años en los colegios municipales de Santiago han acumulado las jornadas sin clases producto de tomas, superando incluso los 300 días desde 2016 en adelante.

Entre los recintos que lideran estas pérdidas de clases se encuentran el Liceo Amunátegui, el Instituto Nacional y el Liceo 1 Javiera Carrera, cuyas tomas han tenido visibilidad en el último mes, aunque en ese 2018 las cifras han bajado respecto a años anteriores.

El Liceo 1 es el que suma más días de toma este año con 20 jornadas, la primera de las cuales ocurrió el 29 de mayo y en casi un mes se han tomado el recinto en 12 ocasiones, para protestar no solo por la causa feminista, sino que también por problemas de infraestructura, publicó La Tercera.

Entre los reclamos están los baños insuficientes, la falta de camarines y que se sigue utilizando una parte del recinto que están con riesgo de derrumbe.

En el caso del Instituto Nacional, este año solo ha tenido siete días de toma -un número menor en comparación a años anteriores- y desde el Centro de Alumnos señalaron que estas medidas de fuerza se adoptan porque consideran que es la única manera de presionar para conseguir objetivos para los estudiantes o comunidades educativas.

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, mantiene la política de "colegio tomado, colegio desalojado" y aseguró que durante las tomas no sólo se pierden clases.

"Para gran parte de los alumnos del Liceo Amunátegui, por ejemplo, sus comidas fuertes del día son el desayuno y el almuerzo que comen en el colegio. Muchos padres de esos alumnos me han dicho que no tienen recursos para darle una buena comida. Entonces los jóvenes tienen que pensar en el daño que le están produciendo a sus pares. No puedo como sostenedor ser permisivo en ese sentido", aseguró, añadiendo que solo en mayo se perdieron cerca de 17.568 raciones alimenticias.