Profesores de siete comunas tienen problemas como los de San Fernando

Profesores de las comunas de Cerro Navia, Valparaíso, Quilpué, Punta Arenas, Tomé y Contulmo viven una situación similar a la que derivó en el paro docente de San Fernando, donde continúan movilizados, de forma indefinida, por una deuda millonaria en el pago de sus cotizaciones previsionales y sueldos.

La dirigenta de los docentes de San Fernando Marta Pizarro detalló que en el caso que inició esta movilización no ha habido la solución prometida: "Aún no se cumplen los compromisos. Se nos dijo que lo que se nos adeudaba de junio y de julio se nos pagaría visado por un representante del Ministerio de Educación y un representante de la Inspección del Trabajo y esto no fue así. Nos pagaron el 50 por ciento del sueldo bruto (de junio), debiéndose hasta el día de hoy asignaciones individuales y cotizaciones previsionales que nos adeudan desde hace bastante tiempo".

Estas dificultades fueron expuestas por el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien se refirió a la Carrera Docente y al aumento de hasta 30 por ciento de los sueldos en medio de estos problemas de financiamiento.

"Es muy contradictorio. Se muestra esa cara A, la preparación comunicacional muy diseñada, la puesta en escena por decirlo de un modo, sin embargo la realidad del profesorado en todo el país es totalmente distinta", manifestó Aguilar.

Además, el presidente del Magisterio denunció presión por parte de las autoridades para finalizar el conflicto y anunció nuevas movilizaciones para los próximos días.

"Hay agobio laboral. Estas situaciones de no pago de derechos básicos, hay fuerte presión por un trabajo administrativo burocrático, inútil, sin que ese problema se haya solucionado, a pesar de que tenemos largos meses de trabajo con el Ministerio, todo eso está en el contexto de mañana con la protesta nacional docente", explicó.

En tanto, los días 3 y 4 de agosto habrá una asamblea nacional del Magisterio, donde se evaluarán posibles acuerdos y próximas movilizaciones.